Die meisten Freibäder schließen an diesem Sonntag. In Deizisau ist Bahnenziehen unter freiem Himmel noch bis 24. September möglich. Krytzner

Von Thomas Krytzner





Viel zu schnell und mit einem Temperatursturz hat sich der Sommer verabschiedet und das Ende der Freibadsaison eingeläutet. Trotz verkürzter Öffnungszeiten und mäßigem Wetter in den Monaten Juli und August sind die Betreiber der Freibäder in der Region zufrieden. Wir haben uns in verschiedenen Gemeinden umgehört und die Stimmung aufgefangen.

In Esslingen spricht Moritz Brunemann von den Stadtwerken von einem guten Sommer. „Vor allem in der Ferienzeit konnten wir viele Besucher begrüßen.“ Er freut sich, dass die Freibäder auf eine gute Sommerzeit zurückblicken. Die endgültigen Zahlen werden nach Saisonende ermittelt. Ab Montag, 11. September ist das Merkel’sche Schwimmbad wieder geöffnet, wie Brunemann mitteilte. Es gab dort einige Renovierungsarbeiten. „In der Aktivsauna haben wir neue Holzbänke eingebaut und die Dachterrasse wurde neu abgedichtet“, wie Bäderchef Michael Werner erklärte.

Über 35 000 Besucher bescherten dem Höhenfreibad in Neuffen gute Zahlen. Wie der dortige Schwimmmeister auf Anfrage berichtete, sei der Juni sehr gut gewesen, da es trocken und warm war. Das wechselhafte Wetter im Juli und August habe kleine Einbrüche nach sich gezogen, man sei aber in Neuffen zufrieden. Das Höhenfreibad am Alb Rand besuchen vor allem Familien. „Wenn das Wetter schlecht ist, bleibt das Bad jeweils geschlossen“, bestätigte der Bademeister.

Besucherrekord in Denkendorf

Besucherrekord gab’s im Freibad Denkendorf, wie Julia Förster von der Gemeindeverwaltung sich freut. „Wir haben schon jetzt über 132 000 Besucher.“ Die Bäderchefin spricht zwar von einer erfreulichen Bilanz, das Bad bleibe aber weiterhin bezuschusst. Am Sonntag ist die Saison vorbei und das Bad wird geschlossen. „Da renovieren wir das Kinderplanschbecken; die Folie muss ausgetauscht werden.“

Nadine Jud von der Gemeindeverwaltung Deizisau freut sich: „48 000 Besucher kamen in unser Freibad. Wir sind zufrieden.“ Das Highlight der Saison war das Freibadfest 2.0 Ende Juli. „Das kam bei den Gästen sehr gut an. Schließlich konnten sie bis 22 Uhr schwimmen.“ Das Fest soll auch im Sommer 2018 stattfinden. Ein Dämpfer war der Einbruch im Bad nach dem Freibadfest. Nadine Jud ärgert sich: „Der angerichtete Schaden war größer, als die Beute.“ Für die letzten Öffnungstage hofft Nadine Jud auf ein paar schöne Tage.

In Wernau ist man mit der Sommersaison nicht zufrieden. Stadtkämmerer Michael Bauer ist enttäuscht: „Bis jetzt waren nur 39 000 Gäste im Bad und bis Sonntag werden es kaum noch mehr.“ Als Grund für die schlechten Besucherzahlen nennt Bauer die verkürzte Saison: „Wir öffnen immer an Pfingsten. Da die Feiertage recht spät waren, öffneten wir das Freibad fast 14 Tage später als normal.“ Dazu kam das schlechte Wetter in den Monaten Juli und August. Der Juni sei gut gelaufen, wie Bauer erklärte, „doch der Restsommer war bescheiden.“ Aufreger im August war der Vandalen Akt, als ungebetene Besucher zuerst Schäden im Bad anrichteten und zwei Tage später hingen im Freibad überall Herzchen Ballons. Am morgigen Sonntag ist der letzte Freibadtag. „Da haben wir unabhängig vom Wetter auf jeden Fall geöffnet.“ Ab 11. September geht die Hallenbad- und Wellness-Zeit wieder los.

Für das Filderado in Filderstadt waren vor allem die Monate Mai und Juni erfreulich. Felix Schneider dazu: „Bis Ende August hatten wir 70 034 Gäste, das sind zwölf Prozent mehr, als im Vorjahr.“ Enttäuscht ist Schneider vom Wetter in den Monaten Juli und August. „Wir mussten öfters das Sommerferienprogramm in den Innenbereich verlegen.“ Es sei eine ruhige Saison gewesen, wie Felix Schneider bestätigte. Am heutigen Samstag startet die Mondscheinwanderung beim Filderado ab 18.30 Uhr. Um 19 Uhr gibt es geführte Wanderungen mit Ausklang bei Mondschein im Freibad.

Karl-Heinz Lohay, Stadtkämmerer in Wendlingen spricht vom milden Herbst, wenn er an die Monate Juli und August denkt. „Mai und Juli war das Wetter gut, danach hat sich der Sommer verabschiedet.“ Dennoch ist er mit der Badesaison zufrieden. Wenn das Freibad am morgigen Sonntag die Türen schließt werden rund 93 000 Gäste das Wendlinger Freibad besucht haben. Lohay freut sich auf März 2018: „Da fängt der Vorverkauf fürs Freibad wieder an.“

Zwei haben länger geöffnet

Beuren: ganzjährig geöffnet, Sonntag bis Donnerstag, 8-22 Uhr, Freitag und Samstag, 8-23 Uhr

Deizisau: bis 24.9., von 9-19 Uhr

Denkendorf: bis 10.9. von 9-20 Uhr

Neckarfreibad: bis 10.9., 8-20 Uhr

Berkheim: bis 10.9., 9-19 Uhr geöffnet

Filderstadt: bis 10.9., 9-22.30 Uhr

Höhenfreibad Neuffen, bis 17.9., jeweils 10-19.30 Uhr

Neuhausen: bis 10.9., 10-19 Uhr

Reichenbach: bis 10.9., 9-19 Uhr

Wendlingen: bis 10.9. 10-19 Uhr

Wernau: bis 10.9., 10 - 20 Uhr