(red) - Die Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen setzt in diesem Jahr unter dem Motto „Leseförderung Klasse 3“ erneut den Akzent auf die Förderung der Lesekompetenz von Grundschülern mit altersgerechten Büchern. Im Rahmen ihrer mittlerweile 14. kreisweiten Spendenaktion verteilt die Stiftung an alle dritten Klassen in den Städten und Gemeinden insgesamt mehr als 5000 Bücher. Das Fördervolumen beläuft sich auf rund 45 000 Euro.

„Wer liest, gewinnt. Lesen ist der Schlüssel zum Verstehen der Welt. Wer intensiv liest, verbessert seine Merkfähigkeit und profitiert von einem höheren Lerneffekt“, erklärt der