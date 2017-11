Anzeige

Das Miguel Zenón Quartett ist in Esslingen in guter Erinnerung. Bereits vor fünf Jahren begeisterte die Band im Jazzkeller, jetzt war man gespannt auf den erneuten Auftritt im stilvollen Ambiente in der Webergasse. Gleich beim ersten Titel spürte man, dass die Band weiter gereift ist: Perfekt waren Timing und Zusammenspiel, die Soli spiegelten zwar die Routine unzähliger Konzerte wider, waren jedoch mit einer ordentlichen Portion Kreativität gewürzt.

Hier zahlte sich aus, dass Miguel Zenón seine Mannschaft seit vielen Jahren zusammenhält, in immer gleicher Besetzung die Podien der Kontinente