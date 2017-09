Anzeige

Von Christian Dörmann

Das umstrittene Wohngebiet Greut in Esslingen-Krummenacker hat die nächste Hürde genommen. Am Mittwoch stellten Verwaltung, Investor und Stadtplaner das Ergebnis eines Planungswettbewerbs vor, wonach in dem Zwickel zwischen Alexander­straße, Greutweg und Gollenholz­weg etwa 70 Wohnungen für rund 200 Menschen entstehen sollen. Geht das weitere Bebauungsplanverfahren wie vorgesehen über die Bühne, dann können 2019 die Erschließungsarbeiten für das neue Wohngebiet beginnen.

Ende März hatte sich eine klare Mehrheit von SPD, CDU, Freien Wählern und FDP für den Wettbewerb und damit für neue Wohnungen im Greut ausgesprochen. Was nun als preisgekrönter Entwurf aus dem Stuttgarter Büro Pesch und Partner auf dem Tisch liegt, bleibt deutlich hinter den Möglichkeiten zurück, die das Baugebiet in Krummenacker eigentlich bietet. Würde man das Areal komplett bebauen, dann könnten dort bis zu 120 Wohnungen realisiert werden, wie es auch dem Entwurf eines Wettbewerbsteilnehmers entsprach. Herausgekommen sind jetzt etwa 70 Wohnungen, davon 57 in Mehrfamilienhäusern und zwölf in Einfamilienhäusern. Vorgesehen sind zwei Gebäude mit drei Vollgeschossen plus Dach im oberen Teil des Gebiets, ansonsten geht es um Baukörper mit zwei Vollgeschossen plus Dach. So hat es die Jury einstimmig abgesegnet, wobei Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht am Mittwoch von der Option sprach, das Gesamtvorhaben innerhalb der gezogenen Grenzen noch um zehn Prozent zu erweitern. Das könne auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens aber nur behutsam geschehen.

Die Ökologie im Blick

Angesichts der langen und mitunter turbulenten Vorgeschichte war allen Beteiligten klar, dass den Themen Ökologie und Klima im Zusammenhang mit dem Greut eine besondere Bedeutung zukommt. Bürgerinnen und Bürger sorgen sich vor allem um eine funktionierende Frischluftzufuhr in die Innenstadt und wenden sich gegen den Flächenverbrauch. So lobte Oberbürgermeister Jürgen Zieger den ausgezeichneten Entwurf als städtebaulich überzeugend, der aber auch „den sehr hohen ökologischen und klimatologischen Ansprüchen eindeutig gerecht wird“.

Die Berücksichtigung von Frischluftschneisen, ein deutlicher Abstand zur umliegenden Bebauung, die Erhaltung des Biotops im nördlichen Bereich mit alten Bäumen als „Bürgerpark“ sowie der Streuobstwiesen als Treffpunkt für Neubürger und Nachbarschaft im östlichen Teil des Baugebiets sollen Zeichen für ein umweltverträgliches Projekt setzen. Was den Verkehr angeht, so wird das neue Wohngebiet über die Alexander­straße erschlossen. Von dort aus geht es zu den Parkplätzen oder in die Tiefgarage. Der Greutweg und der Gollenholzweg müssen bei diesem Konzept nicht ausgebaut werden, und Wallbrecht geht davon aus, dass auf die umliegenden Straßen durch das neue Wohngebiet für etwa 200 Menschen kaum spürbare Mehrbelastungen zukommen.

Die Hälfte der Grundstücksflächen im Greut gehört der Stadt, die andere der Gesellschaft für innovatives Bauen und Wohnen mbH (ibw) von Herbert Klingohr. Beide Seiten versicherten am Mittwoch, sie würden sich bei der Belegung der neuen Wohnungen am Esslinger Wohnraumversorgungskonzept orientieren, das neben Eigentum und preisgünstigen Mietwohnungen auch einen Anteil von 25 Prozent Sozialwohnungen vorsieht. Es sollen möglichst viele Zielgruppen erreicht werden.

Laut Philip Schmal, Gesellschafter und Geschäftsführer von Pesch und Partner, und seiner Kollegin Anna Sendlewska hat die Kritik aus den Reihen der Bürgerschaft maßgeblich ihre Planungen beeinflusst. Man habe sich auch mit strukturellen Aspekten befasst. Das Ergebnis sei etwa der „Bürgerpark“ oder der Treffpunkt auf der Streuobstwiese. Das seien Angebote für Neubürger und Nachbarn gleichermaßen, mit denen Verbindungen geschaffen würden.

Öffentliche Ausstellung im Neckar Forum

Wettbewerb: Die Stadt Esslingen hat für das geplante Wohngebiet Greut eine „Planungskonkurrenz (Mehrfachbeauftragung) zur Entwicklung eines städtebaulichen Struktur- und Freiraumkonzeptes Baugebiet Greut – Alexanderstraße/Gollenholzweg in Esslingen-Krummenacker“ ausgelobt. Acht Architektur- und Stadtplanungsbüros mit Landschaftsarchitekten haben sich an dem Planungswettbewerb beteiligt.

Jury: Der Jury unter dem Vorsitz der Architektin und Stadtplanerin Christina Simon-Philipp gehörten unter anderem externe und interne Fachexperten (zum Beispiel Oberbürgermeister Jürgen Zieger, Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht, Stadtplanungsamtsleiter Daniel Fluhrer, Herbert Klingohr von der Gesellschaft für innovatives Bauen und Wohnen mbH) sowie Vertreter des Gemeinderats, des Planungsbeirats der Architekten und des Bürgerausschusses an.

Gewinner: Gewinner des Planungswettbewerbs ist das Büro pesch partner architekten stadtplaner GmbH mit Standorten in Stuttgart und Dortmund zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Hannes Bäuerle.

Ausstellung: Das Ergebnis des Planungswettbewerbs wird im Raum Fils des Neckar Forums in Esslingen ausgestellt: am Freitag, 22. September, von 12 bis 18 Uhr, und am Samstag, 23. September, von 10 bis 16 Uhr. Am Freitag, 22. September, um 16 Uhr wird Stadtplanungsamtschef Daniel Fluhrer durch die Ausstellung im Neckar Forum führen. Der Besuch der Ausstellung und der Führung sind kostenlos.