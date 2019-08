EsslingenEigentlich müsste ich die Nachricht ja positiv formulieren“, sagt Thilo Naujoks, Geschäftsführer der Städtischen Pflegeheime Esslingen. Schließlich werden mit der sogenannten Landesheimbauverordnung, deren zehnjährige Übergangsfrist am 31. August endet, die Standards in den Pflegeheimen angehoben. Zweibettzimmer werden abgeschafft, Mindestgrößen für Zimmer und Gruppenraume neu formuliert und die sanitäre Ausstattung für die Bewohnerzimmer neu definiert. Naujoks: „Das ist auch ganz toll, wenn ich neue Einrichtungen bauen kann – wie ich es in Hohenkreuz oder in Oberesslingen machen durfte.“ Für das traditionsreiche Pflegeheim Obertor, das