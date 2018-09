EsslingenSie haben in diesem heißen Sommer zwar viel Schweiß in den Weinbergen gelassen. Die Quantität, vor allem aber die Qualität der 2018er-Tröpfchen entschädigt die Esslinger Wengerter jedoch für die mühevolle Kraxelei in den Steillagen. „Der Jahrgang ist einfach nur gut, und der Abschluss jetzt ist genial“, resümierte Weingärtner-Chef Albrecht Sohn und wusste sich beim traditionellen Herbstsatz mit seinen Selbstvermarkter-Kollegen Adolf Bayer sowie Hans Kusterer und dessen Sohn Maximilian einig. Noch sind nicht alle Trauben gelesen. Die Kühle in der Nacht und die wärmende Herbstsonne am Tag spielen den Weingärtnern in die Karten. „Gerade der