Bei diesen Weltmeisterschaften geht es nicht um Sport, sondern um Arbeit: Es wird gefliest, gedreht, programmiert oder Fisch filetiert. Mehr als 50 Disziplinen gibt es bei den „Worldskills“, den Weltmeisterschaften der Berufe in Abu Dhabi im Oktober. Das deutsche Team ist mit 42 Fachkräften und ihren Betreuern vertreten. Gestern und heute war es zur Vorbereitung an der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung in Schulen in Zell. Die Disziplinen reichen von IT-Solutions über Drucktechnik, Konditorei oder Landschaftsgärtnerei bis hin zum Stahlbetonbau. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unter