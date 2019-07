EsslingenEs gibt für fast alles einen Feiertag: Es gibt den Welttoilettentag wie auch den internationalen Linkshändertag. Für Katzenliebhaber ist wohl nur einer dieser kuriosen Tage ein wirklicher Grund zum Feiern: Am 8. August ist Weltkatzentag. Eine gute Gelegenheit, seine Fellnasen einmal mehr Hoch leben zu lassen. Das geht am besten mit einem Foto seines Fellknäuels in der Ausgabe des Eßlinger Zeitung am 8. August. Wir sammeln die lustigsten, niedlichsten oder schönsten Fotos für eine ganze Bilderseite in der Printausgabe sowie für eine Bilderstrecke auf esslinger-zeitung.de. Gerne sammeln wir auch Bewegtbilder Ihrer Salonlöwen. Die besten werden wir zu einem kurzen Video zusammenschneiden und auf www.esslinger-zeitung.de, auf Facebook und auf Instagram veröffentlichen werden.

So machen Sie mit!

Wer nun also seine Katze(n) gerne in der EZ und auf der Internetseite sehen möchte, kann Bilder und Videos bis zum 6. August an die E-Mail-Adresse

online.redaktion(at)ez-online.de schicken oder seine Inhalte auf der Facebook-Seite der Eßlinger Zeitung unter dem entsprechenden Beitrag posten. Gerne kann man seine Fotos und Videos auch per WhatsApp schicken. Dazu muss man den Newsletter der Eßlinger Zeitung abonnieren und seine Inhalte dann in einer kurzen WhatsApp-Nachricht verschicken. Alle Infos zum Newsletter gibt es unter https://www.esslinger-zeitung.de/whatsapp

Um die Fotos und Videos verwenden zu können, brauchen wir Ihren Namen und diesen Ihrer Katze, Ihren Wohnort sowie einen kurzen Satz was Ihre Katze auf dem Bild oder Video macht. Diese Informationen werden wir dann in der Printausgabe und online veröffentlichen. pih