Esslingen Die Stadt Esslingen rechnet mit noch weniger Gewerbesteuer. Die Zahlen für das Gewerbesteueraufkommen werden in Esslingen noch einmal nach unten korrigiert. In der vorletzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause hatte Finanzbürgermeister Ingo Rust von einem Minus von 22 Millionen gegenüber dem Planungsansatz von 78 Millionen gesprochen. Nun fehlen weitere fünf Millionen Euro, wie der städtische Pressesprecher Roland Karpentier auf Nachfrage mitteilt. Unterm Strich verbleiben somit nach jetzigem Stand für 2019 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 51 Millionen Euro – 27 Millionen weniger als erwartet. Die vom Gemeinderat beschlossene