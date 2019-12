Esslingen-Hohenkreuz Die Pläne der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB), ihr Neubauprojekt zwischen Palm- und Tobias-Mayer-Straße um eine Häuserzeile zu erweitern, bleiben umstritten. Seit bekannt wurde, dass am Rondell eines Seitenarms der Straße Am schönen Rain weitere sechs Reihenhäuser und ein Doppelhaus aus den 20er-Jahren fallen sollen, regt sich Widerstand. Den dortigen Mietern wurde zum 30. Juni 2020 gekündigt, die ersten sind bereits ausgezogen. Doch die verbleibenden Mieter und ihre Nachbarn laufen gegen die Pläne Sturm. Nun sollte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Gemeinderats an diesem Montag einen Bebauungsplan für den Bereich