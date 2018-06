EsslingenDen Weintourismus-Preis Baden-Württemberg teilen sich in diesem Jahr das Pop-up-Restaurant tafelVine aus dem Schwarzwald und die Kochertaler Genießertour. Zwei Anerkennungspreise gingen an die Schokoladenmanufaktur Schell und die Stadt Müllheim. Justizminister Guido Wolf überreichte die Auszeichnungen. Vergeben wurden sie am Montag in Esslingen von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Badischen Weinbauverband und dem Weinbauverband Württemberg. Eingeladen hatten die Weingärtner Esslingen als Vorjahressieger.

Ausgezeichnet wurden Projekte, die Weinkultur und regionale Küche verbinden und dadurch den Südwesten in