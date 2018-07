ES-Mettingen (red) - In der Mettinger Kelter gibt es am Sonntag, 9. November, von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit, die aktuellen Weine und Wein-Produkte der Esslinger Weingärtner zu probieren. Als Beispiel wird der kräftige Grauburgunder QbA trocken Abt Fulrad genannt, der im Eichenfass gereift ist. Er ist auf der Berliner Wein Tropy 2013 und der Mondial des Pinots in der Schweiz ausgezeichnet worden.

Alle Produkte können verkostet werden. Kelterführungen vermitteln Wissenswertes zur Herstellung der Weine. Für kleine Gäste steht ein Mal- und Basteltisch bereit, der von 12 bis 16 Uhr betreut wird. Der Eintritt von 5 Euro wird bei