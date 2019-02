ES-MettingenNoch wird in der Mettinger Kelter gehämmert, gesägt, gebohrt und geschraubt. Wenn die Handwerker im Frühsommer ihre Sachen zusammenpacken, präsentiert sich nicht nur der Verkaufsraum des 70er-Jahre-Gebäudes im modernen Design. Die Kelter ist in die Höhe gewachsen. „Unser wichtigstes Ziel ist es, dass wir durch die Aufstockung einen großen Eventraum mit Dachterrasse bekommen und Veranstaltungen künftig direkt an die Weinberge anbinden können“, sagt Achim Jahn. Er wurde vor zwei Wochen zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Weingärtner Esslingen gewählt und hat Albrecht Sohn abgelöst, der 16 Jahre lang an der Spitze der Genossenschaft stand. „Es