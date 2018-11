Esslingen Der Neugierde von Familie Kusterer ist es zu verdanken, dass die mit Abstand älteste Esslinger Tradition – der Ausschank des Martiniweines an Bedürftige am Abend des Martinstages (11. November) – nun bereits zum 23. Mal in moderner Form fortgesetzt wird. 1995 stolperten die Besitzer des Esslinger Weinguts Kusterer im Stadtarchiv gleich mehrmals über das Wörtchen „Martiniwein“ und forschten dem nach. Wenig später belebten sie schließlich die erstmals im Jahr 1213, also vor mehr als 800 Jahren, durchgeführte Tradition wieder.

Der Akt der Armenspeisung, der den Bedürftigen als Grundnahrungsmittel und Arznei gedient hatte, war 1740 aufgrund