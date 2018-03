Manchmal sehne ich mich zurück in meinen Sommerurlaub in Dänemark. Nachts träume ich gelegentlich von der Karibik. Oder ich denke an dieses wunderbare Gasthaus an der Donau in der Nähe der Schlögener Schlinge, in dem es sensationelle Palatschinke gefüllt mit Marillenmarmelade gab. Dass sich Menschen auch an ganz andere Orte zurücksehnen, zeigt eine Meldung, die jetzt in den Nachrichtenagenturen zu lesen war: Ein 47-Jähriger wandte sich an die Polizei in Saarbrücken und wollte wieder in Haft. Er habe gute Erinnerungen an seine Gefängniszeit Anfang der 80er-Jahre. Und jetzt kommt es: Um diesen Wunsch zu