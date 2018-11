EsslingenIrische Folkmusik hat viele Facetten – und sie hat in Esslingen ein treues Publikum. Die Folk-Experten des Kulturzentrums Dieselstraße präsentieren in schöner Regelmäßigkeit musikalische Botschafter von der grünen Insel. Als vorgezogenes Weihnachtspräsent organisieren sie am Freitag und Samstag, 23. und 24. November, sogar ein zweitägiges Festival: Guinness Irish Christmas nennt es sich, und es präsentiert einige der renommiertesten Vertreter der irischen Folkszene. „Bis dato hat es kein Tournee-Veranstalter geschafft, eine alljährlich derart prominent besetzte Konzertreise anzubieten, und das wird auch so bleiben“, betonen die Organisatoren.