EsslingenRockmusiker lassen es gerne einmal krachen. Dass sie auch ein großes Herz haben, beweisen die Initiatoren des Weihnachtsblues jedes Jahr aufs Neue – und das bereits seit 25 Jahren. So lange gibt es diese Benefizaktion bereits, und die Begeisterung bei Publikum und Künstlern ist ungebrochen. Wenn am Mittwoch, 26. Dezember, ab 21 Uhr im Kulturzentrum Dieselstraße für den guten Zweck gerockt wird, hat das Publikum das Wort: Aus einem Repertoire von 480 Songs dürfen die Fans ihre Favoriten auswählen, die dann am letzten Weihnachtsabend live gespielt werden. Die Abstimmung läuft bereits.

