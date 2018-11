Anzeige

Esslingen (pih)Montag hatte der Christbaum vorm Alten Rathaus schon die ersten Lichter an den Zweigen. Dienstag soll er dann fertig geschmückt sein, sagt Gebhard Räcke, Abteilungsleiter für Freiflächenunterhaltung und -pflege in Esslingen.

Die 16 Meter hohe Nordmanntanne wurde dieses Jahr nicht von Esslinger Bürgern gespendet. Dieses Mal wurde der Baum vom Tannenzüchter Mittelmühle-Adelberg im Landkreis Göppingen gekauft.

"Es spenden leider immer weniger Christbäume", sagt Räcke. Deshalb wurde vorsorglich ein Vertrag mit dem Baumzüchter geschlossen und dieses Jahr eine Nordmanntanne gekauft. Warum es weniger Spenden gibt, das weiß Räcke nicht genau. Er vermutet, dass weniger Leute so große Bäume in ihren Vorgarten pflanzen oder dass sie sich nur schwer von ihren Bäumen trennen können. Eine gute Nachricht gibt es jedoch: "Nächstes Jahr kommt der Baum wieder aus Esslingen." Und wer einen Baum spenden möchte, könne sich jederzeit an das Grünflächenamt wenden, sagt Räcke.

Freitagnacht wurde die Tanne nach Esslingen transportiert und Samstag in der Früh aufgestellt. Montag wurden die ersten Lichter angebracht, Dienstag ist die Nordmanntanne fertig geschmückt. "Unser junger Gärtnermeister Julian Grob hat Spitzenarbeit geleistet", lobt Räcke. "Er hat den Transport organisiert und geleitet."