EsslingenDarauf haben die Esslinger Radfahrerinnen und Radfahrer schon lange gewartet: Voraussichtlich in der kommenden Woche wird die Wehrneckarstraße für den Radverkehr in beide Richtungen freigegeben. Derzeit wird das Geländer zum Roßneckarkanal saniert und erhöht, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Denn bislang war in der Einbahnstraße auch das Radfahren nur in einer Richtung erlaubt.

In der Wehrneckarstraße wird derzeit gesägt, geschweißt und geschraubt, was das Zeug hält. So engagiert waren die Arbeiter bei der Sache, dass es manchem Café-Gast auf der Maille dieser Tage schon zu bunt wurde und lautstarke Beschwerden zu hören waren.