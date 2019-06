Esslingen (red)Am Pfingstwochenende wurden im Esslinger Naherholungsgebiet am Jägerhaus in der Strümpfelbacher Steige an mehreren Eichenbäumen auf dem Gelände des Hockeyclubs Esslingen Eichenprozessionsspinner festgestellt. Die Polizei und das städtische Ordnungsamt ordneten daraufhin zum Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die umherfliegenden Brennhaare als Sofortmaßnahme die großräumige Sperrung sowohl der Zufahrt von der Römerstraße zur Kleingartenanlage Beckenhau wie auch der betroffenen Parkplätze an. „Um potentielle gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Brennhaare der Eichenprozessionsspinner zu unterbinden, muss laut Pressesprecher Roland Karpentier die Zufahrt von der Römerstraße in die Strümpfelbacher Steige solange gesperrt bleiben, bis die Eichenprozessionsspinner an den Eichenbäumen fachkundig beseitigt wurden.

Beseitigung ist Aufgabe des Pächters

Die befallenen Bäume befinden sich im Bereich des von der Stadt Esslingen an den Hockeyclub Esslingen verpachteten Areals. Deshalb schrieb das Liegenschaftsamt den Vorstand des Hockeyclubs Esslingen an und forderte diesen auf, schnellstmöglich eine Spezialfirma zur fachgerechten Beseitigung der Eichenprozessionsspinner zu beauftragen. Der Vorstand des Hockeyclubs Esslingen hat dem Liegenschaftsamt am 13. Juni versichert, dass er alles daran setze, schnellstmöglich eine Fachfirma zu beauftragen. Allerdings hätten die bislang angefragten Spezialfirmen im Landkreis Esslingen laut dem Vorstand des Hockeyclubs Esslingen keinen ganz kurzfristigen Termin mehr frei, sodass die Beseitigung noch ein paar Tage dauern könne.

Stadt lässt alle Eichen im öffentlichen Bereich im Frühjahr behandeln

An allen öffentlichen Stellen im Stadtgebiet, an denen die Eichenprozessionsspinner bereits früher an Bäumen aufgetaucht sind oder wo sich Eichen im urbanen öffentlichen Raum befinden, werden diese im Auftrag der Stadt jedes Frühjahr mit dem biologisch abbaubaren Neembaumöl durch eine Nebelkanone eingesprüht, damit sich dort keine Eichenprozessionsspinner entwickeln können. Offenbar wurden die befallenen Eichen auf dem Gelände des Hockeyclubs Esslingen nicht vorsorglich behandelt, sodass sich dort jetzt Eichenprozessionsspinner ausgebildet haben.

Warum sind Eichenprozessionsspinner gefährlich?

Die Raupen der Eichenprozessionsspinner schlüpfen zwischen Ende April und Anfang Mai. Sie sind zunächst gelblich-braun, später bläulich-schwarz und maximal fünf Zentimeter lang. Ab einem gewissen Zeitpunkt wachsen ihnen giftige Härchen, die leicht abbrechen und durch die Luft über 100 Meter weit getragen werden können. Diese können starke allergische Reaktionen auslösen.