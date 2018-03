Der Esslinger Jugendgemeinderat (JGR) will sich verstärkt für ein kostenfreies WLAN in der Innenstadt einsetzen. Das machten die Jugendvertreter während ihrer letzten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause deutlich. Nun soll wieder Bewegung in dieses Projekt kommen, das zuletzt ins Stocken geraten war. In einem nächsten Schritt soll das Konzept des Kabelanbieters Unitymedia genauer geprüft werden. Das Unternehmen wirbt damit, bis Ende dieses Jahres in rund 100 deutschen Städten ein öffentliches WLAN zu installieren. „Auf ihrer Visitenkarte steht auch Esslingen“, berichtete nun Manuel Eitel, der Vorsitzende des