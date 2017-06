„Maaartiiin!“ hallt es durch die Oberesslinger Versöhnungskirche, wo in schwarze Kutten gewandete Gestalten mit brennenden Kerzen in der Hand Richtung Altar ziehen. Nicht nur Insidern ist sofort klar, dass der Ausruf in diesem Jahr keinem anderen als Martin Luther gelten kann. Dessen Leben und Werk bringt die Theatergruppe Blattgold in einem szenischen Stück auf die Bühne, das am Reformationstag Premiere feiern wird. „In diesem Jahr luthert es überall“, sagt Pfarrer Stefan Schwarzer. „Da kommt man einfach nicht drumherum.“

