Esslingen Dem Amtsgerichtsdirektor Andreas Arndt ist durchaus bewusst, dass er Glück hat mit seinem Arbeitsort: Das Esslinger Amtsgericht gilt als eines der schönsten Gerichtsgebäude im Land. Doch nicht immer erstrahlte der schmucke Barockbau in der Ritterstraße in so hellem Glanz wie heute. Und auch der Gerichtsstandort an sich hat eine wechselvolle Geschichte – die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. So werden in historischen Quellen bereits im Jahr 1229 erstmals Esslinger Stadtrichter erwähnt. Seit dem 14. Jahrhundert besaß Esslingen die Hochgerichtsbarkeit, die als wichtiger Ausweis der Eigenständigkeit des Stadtstaates galt. Denn damit verfügte