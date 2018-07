(red) - Die Mitglieder des Vereins Wirtschaft für Esslingen haben einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist nach einstimmigem Beschluss Frank Schnierle, stellvertretender Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung des Autohauses Jesinger in Esslingen. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden und Schatzmeister wurde einstimmig Thomas Beck, Geschäftsführer der Werbeagentur Beck in Esslingen, gewählt. Als Geschäftsführer wurde Wolfgang Kiesel von Kiesel Bauchemie einstimmig im Amt bestätigt. Die langjährige Vorsitzende Christine Bechtle-Kobarg trat nicht mehr zur Wahl an. „17 Jahre lang prägte sie die Arbeit und den Erfolg