EsslingenLeben in die Gasse bringen, das ist die Idee des Webergassenfestes, das Erich Koslowski, Kabarettist der Galgenstricke, und Birgit Sophie Metzger Inhaberin des Hutladens Szenario initiiert haben. Auch bei der 22. Auflage des Festes präsentierten die Webergässler zwischen den historischen Gebäuden ihre modernen Künste. Wie in den vergangenen Jahren begleitete „Teufelsgeiger“ Martin Schnabel am Samstag die Begrüßung der Gäste, zu der auch Oberbürgermeister Jürgen Zieger in den Hof der Weingärtner Esslingen gekommen ist.

Außer Künstlern und Handwerkern aus der Webergasse präsentieren einige Künstler von außerhalb ihre Werke. „Egal ob