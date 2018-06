EsslingenEs gibt viel zu entdecken in der Webergasse mitten im historischen Herzen Esslingens. Tag für Tag und ganz besonders beim Webergassenfest. In der Gasse finden sich Hebammen, eine Restauratorin, ein Hutladen, ein Geigenbauer, Galerien, ein Secondhand-Shop, natürlich die Weingärtner und viele andere, ganz besondere Angebote. Am Samstag haben alle Webergässler gemeinsam zum 21. Webergassenfest und außerdem noch verschiedene Gäste eingeladen. Jazz auf der einen Seite, Schlager auf der anderen Seite der Gasse, dazwischen Mexikanisches und überall herrschte eine fröhliche Atmosphäre mit vielen Überraschungen und anregenden Begegnungen.

Kunst und