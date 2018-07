ES-PliensauvorstadtRechtzeitig zu den Hundstagen und den Sommerferien haben die Kinder in der Pliensauvorstadt ihr „Freibad“ wieder. So werden die Wasserspiele auf dem Stadtteilplatz genannt, welche die Stadtverwaltung in diesem Frühjahr aus Kostengründen erst gar nicht mehr in Betrieb genommen hatte. Jetzt springt das Unternehmensnetzwerk Pliensauvorstadt (U-Netz) in die Bresche. Dank einer Finanzspritze der rund 35 Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich im U-Netz zusammengeschlossen haben, sprudelt der Brunnen wieder.

Als die Stadtverwaltung vor zwei Jahren mit Zustimmung des Gemeinderats ein dickes Paket zur Konsolidierung des städtischen