EsslingenDurchwachsen. So lautet die bündige Bilanz des Starts der Freibad-Saison im Esslinger Neckarfreibad – von Mitarbeitern und Badegästen gleichermaßen. Wärmende Sonnenstrahlen haben es am Pfingstwochenende wie schon in den Tagen davor nur selten durch die Wolkendecke geschafft, das hat jedoch Hobbyschwimmer, Rutschen-Liebhaber und Hartgesottene nicht davon abgehalten, ihren Samstagmittag in der Freizeiteinrichtung zu verbringen. Ein Lichtblick war wenigstens der sonnige Pfin gstmontag.

Gerade mal knapp 20 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Eingang des Freibads an. Der fein gestutzte Rasen der Liegewiese fungierte als Rückzugsort und