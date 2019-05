Wasser-Hochbehälter saniert

Bauwerk an der Katharinenlinde zur Wasserversorgung für 1,2 Millionen Euro saniert

Für mehr als 1,2 Millionen Euro ist der in die Jahre gekommene Wasser-Hochbehälter an der Katharinenlinde in Esslingen saniert worden. Insgesamt betreuen die Stadtwerke 13 Hochbehälter im Versorgungsgebiet.