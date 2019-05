Esslingen (red) Wer ein Gebäude vermieten oder verkaufen will, muss einen Energieausweis erstellen lassen um festzustellen, welcher Energieeffizienzklasse es angehört. Die Energieeffizienzlasse, in die ein Gebäude eingeordnet wird, errechnet sich nach dem Energieverbrauch und den Heizkosten. Die Einordnung in Klassen hilft Käufern und Mietern dabei zu erkennen, ob eine Immobilie energieeffizient ist oder nicht.

Die SWE informieren, wie die Energieeffizienzklassen von Gebäuden dargestellt werden.