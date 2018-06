Was wird wirklich aus dem Pfleghof?

Wenn der Esslinger Gemeinderat am Montag beschließen sollte, dass die Stadtbücherei in einen Neubau an der Küferstraße umziehen soll, will die Stadt auch darüber abstimmen lassen, ob der Bebenhäuser Pfleghof in öffentlicher Hand bleibt. EZ-Redakteur Alexander Maier sagt, was ein solcher Beschluss nach seiner Einschätzung wirklich wert ist.