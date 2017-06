Der ausgestreckte Zeigefinger ist sein Kennzeichen. Zahlreiche Bauernregeln sind mit seinem Tag verbunden. Bibel und Koran reden von ihm. In der Rangliste der beliebtesten Vornamen steht er an Stelle 25. Heute ist Johannestag. Er ist kein bequemer Mensch, dieser Johannes der Täufer. Mir gefällt an ihm, dass er so konsequent ist, ein Mann der klaren Worte, des geraden Weges.

