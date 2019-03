EsslingenDie Stadt hat in den vergangenen 20 Jahren viel Geld in ihre Schulen gesteckt. Allerdings ist das meiste in die Schulentwicklung geflossen – und war nicht immer von nachhaltiger Dauer. Man denke nur an die Konzentration der Hauptschulen und den Ausbau der verbliebenen Häuser zu Werkrealschulen, die die Stadt wenige Jahre später abgeschafft hat. Oder an die Fusionen und Rochaden, um die Schularten in Deckung mit stetig wechselnden Elternwünschen zu bringen. Da war aber auch der Ausbau der Ganztagsbetreuung oder der Mensen, die heute keiner mehr missen will.

Auch die Sanierungsarbeiten an den Gebäuden wurden zuletzt vor allem im Zuge von