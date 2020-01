Es ist vor allem das Fernsehen, das das öffentliche Bild der Arbeit von Pressesprechern prägt. Unwillkürlich denkt man an souverän auftretende Männer und Frauen, die umringt von unzähligen Kameras und Mikrofonen selbst in den schlimmsten Krisensituationen ihre staatstragenden Statements verkünden. Die, die sich auch von den hartnäckigsten Fragen der Journalisten selten zu wirklich überraschenden Äußerungen hinreißen lassen. Doch das ist nur die eine Seite dieses Berufsstands. Professionelle Pressearbeit gewinnt in einer Informationsgesellschaft wie der unseren zunehmend an Bedeutung. Während Unternehmen, Kommunen und Institutionen meist eigene und oft