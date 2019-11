Was ist Ökostrom?

Da es sich beim Begriff „Ökostrom“ um einen weit gefächerten Begriff handelt, ist keine eindeutige und allgemeingültige Definition in Deutschland bekannt. Vereinfacht kann man sagen, dass Ökostrom Strom ist, der aus Erneuerbaren Energiequellen, wie z.B. Windkraft, Biomasse, Wasserkraft, Sonnenenergie oder Geothermie erzeugt wird. Auch der Strom, der aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen generiert wird, wird oft als Ökostrom bezeichnet.

Unterschied Strom und Ökostrom

Es gibt keinen physikalischen Unterschied zwischen herkömmlichem Strom und Ökostrom. Beide kommen aus der gleichen Steckdose. Der Unterschied besteht in der Art der Stromerzeugung. Während reiner Ökostrom aus Erneuerbaren Energiequellen generiert wird und somit klimafreundlich ist, beinhaltet der herkömmliche Strom in Deutschland auch Kernenergie sowie fossile Energiequellen wie Kohle und Erdgas. Im Vergleich zu grünES-Ökostrom werden die unterschiedlichen Anteile in der Grafik deutlich.

Echter Ökostrom

Bei unserem grünES-Ökostrom handelt es sich um echten Ökostrom aus 100 % Wasserkraft und wird somit CO₂-neutral (0g/ kWh CO₂-Emissionen) erzeugt. Damit können Verbraucher direkt zur Energiewende beitragen: Umso mehr Menschen Ökostrom beziehen, desto mehr steigt der Anteil an Erneuerbaren Energien im deutschen Strommix.

Label für Ökostrom

Label für Ökostrom können eine mögliche Hilfe bei der Entscheidung für einen Ökostrom-Anbieter bieten. Dennoch garantieren nicht alle Label gleichermaßen, dass es sich beim Anbieter um ein umweltfreundlich agierendes Unternehmen handelt. Denn es gibt auch Label, die Ökostrom garantieren, aber trotzdem nebenher noch fossilen und atomaren Strom beziehen.

Wer also auf der Suche nach dem richtigen Ökostrom-Anbieter ist, sollte sich vor der Entscheidung ausführlich informieren.

