Den Urnengang kann man am kommenden Sonntag mit einem Besuch der Herbstschau RSKN verknüpfen. Zwischen 11 und 18 Uhr zeigt der Gewerbeverbund RSKN im Bürgerhaus, wie vielfältig Geschäftswelt, Handwerk, Dienstleistungen, Handel und Gesundheitsangebote in den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde sind.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, hat sich der Gewerbeverbund RSKN gesagt, der sich 2010 gegründet hatte und inzwischen 64 Mitgliedsbetriebe zählt. Ziel ist es, den Mittelstand zu fördern, die verschiedenen Betriebe und Unternehmen in den Stadtteilen