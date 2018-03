EsslingenWas bringt die Zukunft? Wer diese Frage beantworten kann und dabei auch noch richtig liegt, muss sich zumindest um seine Zukunft keine Sorgen machen. Aber mit sicheren Prognosen ist das so eine Sache. Deshalb holt man sich jemanden, der etwas davon versteht. Alexander Fink, Vorstand der ScMI Scenario Management International AG, zum Beispiel. Der ist Zukunftsforscher, berät Unternehmen und hält Vorträge, wie am Dienstagabend bei der Jahresauftaktveranstaltung der Standortinitiative Neue Neckarwiesen Esslingen (SINN). Und am Ende des Abends hatten die zahlreich anwesenden Mitglieder und Gäste der Initiative im Showroom des Autohauses Jesinger