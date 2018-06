ES-Zell Wer in den Höhenlagen des Esslinger Stadtteils Zell kein Auto hat, für den ist der Weg hinab ins Tal und wieder zurück beschwerlich. Das gilt vor allem für die ökologische Mustersiedlung Egert, deren Bewohner sich ob einer fehlenden Busverbindung zwangsläufig wenig ökologisch verhalten, eben weil sie das Auto nehmen müssen. Abhilfe ist nun immerhin in Sicht, nachdem der Jugendgemeinderat im Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats mit seiner Forderung Erfolg hatte, möglichst schnell eine Busverbindung für die Siedlung einzurichten, die es immerhin schon länger als zehn Jahre gibt (die EZ berichtete). Ob die Mühlen der Verwaltung so