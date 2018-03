EsslingenAm Mittwoch ist auch in Esslingen im Öffentlichen Dienst gestreikt worden. Angestellte in der Pflege, bei der Kreissparkasse, bei den Städtischen Verkehrsbetrieben, bei den Kitas oder den Kliniken legten ihre Arbeit nieder. Laut Veranstalter demonstrierten zudem mehr als 500 Streikende ihren Unmut bei einer Kundgebung auf dem Rathausplatz. Bei den Bussen fuhren beispielsweise die Linien 101, 105, 113, 115 und 118 gar nicht, auf den Linien 102 und 103 waren nur vereinzelt Busse unterwegs. Die Fahrgäste, die der EZ-Reporter gegen 11 Uhr am Busbahnhof Esslingen befragte, nahmen es alle gelassen. Manche hatten zuvor gar nichts vom Streik gewusst