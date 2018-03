Warnstreik: Ausfälle in Busverkehr und Kitas

Betroffen sind mehrere Linien und 13 Esslinger Kitas am Mittwoch

Am Mittwoch, 21. März, kommt es im öffentlichen Nahverkehr in Esslingen und in einigen Kitas zu einem Warnstreik durch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.