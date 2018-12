EsslingenSeit über 25 Jahren ist es der Firma Farbtex ein Anliegen, Kindern in der Vorweihnachtszeit Freude zu bereiten oder ihnen zu helfen. Dafür stellt der Farbengroßhandel mit Sitz in Dornstetten jedes Jahr 10 000 Euro zur Verfügung, die auf die verschiedenen Regionen im Land, in denen Farbtex präsent ist, aufgeteilt werden. Diesmal überreichten Geschäftsführer Robin Randecker, der Esslinger Niederlassungsleiter Nils Keipke und sein Kollege Jörn-Uwe Dahme einen Scheck über 3 333 Euro an Margit Bäurle, die Initiatorin der Esslinger Kinder-Biennale. Mit dem Geld kann das Kindernetzwerk noch mehr seiner vielen guten Ideen umsetzen.

