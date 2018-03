Esslingen Der Architekt Oliver Wannek ist neuer technischer Leiter des städtischen Eigenbetriebs Gebäudemanagement. Er löst damit Wendelin Karg ab, der in den Ruhestand geht. Dies hat nun der Esslinger Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Weitere Personalentscheidungen betreffen die Abteilungskommandanten und Stellvertreter in den Abteilungen Sirnau und Sulzgries der Feuerwehr Esslingen.

„Mit Oliver Wannek haben wir einen sehr erfahrenen und fachlich kompetenten neuen technischen Leiter des Gebäudemanagements für die Stadt Esslingen gefunden“, meint Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Aufgrund seiner umfangreichen fachlichen