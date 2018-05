Anzeige

Esslingen (red) Morgen ist wieder Weinwandertag in Esslingen. Die Tour startet entweder an der Frauenkirche in Esslingen (Richtung Weinberge/Mettinger Tor) oder an der Kelter in Esslingen-Mettingen in Richtung Stadtmitte zum Hof der Webergasse 7.

An verschiedenen Probierständen in den Weinbergen rund um den Schenkenberg können die Esslinger Weine verkostet werden, wo sie gedeihen. Dazu werden schwäbische Spezialitäten angeboten.

Mit jedem Stand ist ein Stück Esslinger Geschichte zu erwandern: die Weine sind nach historischen Esslinger Wahrzeichen benannt. Hat der Weinwanderer an jedem Stand eine Probe erworben, so erhält er am Ziel (Kelter oder Webergasse 7) eine Weinprobe gratis.

Im Kelterhof ist ab 12 Uhr mittags bis abends musikalische Unterhaltung geboten.

Parkmöglichkeiten gibt es in der Innenstadt in den Parkhäusern oder in Mettingen. Empfehlung des Veranstalters: Die S-Bahn-Verbindung in die Innenstadt sowie nach Mettingennutezn, vom Bahnhof Esslingen, beziehungsweise von der S-Bahn-Station in Mettingen lässt sich die Weinwanderung leicht erreichen.