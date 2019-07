Esslingen Esslingen – „Heute würde man sagen, das war geballte Frauenpower“, sagt der Frauenarzt Carl-Eberhard Klapproth, wenn er an seine Mutter denkt. Sie ist nun im Alter von 94 Jahren gestorben und vielen Esslingerinnen und Esslingern ist Waltraud Klapproth gut in Erinnerung, nicht zuletzt wegen ihres unermüdlichen Engagements für das Alte Rathaus. Natürlich wird ihr Name stets in enger Verbindung mit Esslingen genannt, aber geboren wurde sie in Guben, einer Stadt in der brandenburgischen Niederlausitz. Über verschiedene Stationen kam sie dann schließlich nach Esslingen, wo sie Spuren hinterlassen hat. Als Ärztin etwa, nach ihrem Studium in Freiburg