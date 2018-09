Esslingen Esslingen hat jetzt seine eigene Klagemauer. Aber auch eine Mauer zum Loben. Die Stadt nämlich – für all das, was sie den Jugendlichen Gutes tut oder auch Schlechtes. „Wall of Fame / Wall of Shame“ nennen die jungen Leute die Steinwand, die den Maille-Park von der Maillestraße trennt. Daran pinnen sie Holzbretter, auf denen sie zuvor ihre Kritikpunkte – positive und negative – notiert haben. Mit der Aktion wollen Jugendbüro und Kinderbiennale Esslingen der Stadt einen „Denkzettel“ verpassen – in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Immerhin haben die Esslinger Gemeinderäte vom Ausschuss für