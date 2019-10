Kreis EsslingenDie Schuhe quietschen beim Laufen auf dem schlammigen Pfad im Schurwald, der abseits vom geschotterten Waldweg zu einer Baumgruppe führt. Eine rutschige Angelegenheit. Noch ein paar Meter. Dort steht er, der gesuchte Baum. Eine Buche. Sie ist krank. Eine Spaziergängerin sieht auf den ersten Blick vielleicht nur einen ganz normalen Baum. Es sind aber die Details, die zählen. „Diese schwarzen Punkte sind Einbohrlöcher vom so genannten Buchenborkenkäfer“, erklärt Joachim Schweizer, Revierförster in Lichtenwald. Die Käfer sind nicht das einzige Problem, das der Baum hat. Schweizer zeigt die anderen Schäden. Zum Beispiel die Nekrose, sichtbar durch eine Art Schleimfluss – eine Krankheit, die auch durch eine Dürre ausgelöst wird.

Es geht zurück durch den Matsch. Quietsch, quietsch. Bis zum geschotterten Waldweg. Keine Quietschgeräusche mehr, dafür ein neuer Blickwinkel auf den Wald. Welche Waldschäden kann der Spaziergänger wirklich sehen, wenn er nicht gerade über matschige Pfade läuft oder einen Baumstamm aus nächster Nähe betrachtet? „In den Baumkronen sind sie am besten sichtbar“, erklärt der 48-jährige Förster. Den Kopf in den Nacken gelegt und stetig in die Baumwipfel schauend – eine weitere ungewöhnliche Art, an einem sonnigen Herbsttag durch den Wald zu spazieren. Genau dort, in den Baumkronen, sehe man aber, dass in der Mitte der Krone die Blätter noch in einem kräftigen Grün hängen. Richtet man seinen Blick weiter an die Spitzen der Äste, werden sie r immer bunter. Grün, gelb, orange, braun – die Farben verlaufen gut sichtbar und in dieser Reihenfolge, von der Mitte der Baumkrone bis an die Astspitzen. Vorausgesetzt, es hängen überhaupt noch Blätter an den Bäumen. Denn: „In diesem Jahr fallen die Blätter zu früh von den Bäumen und haben keine rote Farbe, sondern sind braun“, so der Revierförster.

Neben den Blättern ist ein weiteres Detail an den filigran anmutenden Ästen zu beobachten. „An einigen Bäumen sehen die Äste aus wie eine Kralle“, so Schweizer und krümmt seine Finger zusammen. Geschädigte Äste seien nicht ausgestreckt, sondern in gekrümmter Haltung. Die Ursache dieser Schäden läge vor allem an dem zweiten trockenen Sommer in Folge. Schweizer meint: „2018 ist die Ursache für die Schäden, die wir heute sehen.“ Inmitten der Aufzählungen über Waldschäden ließe sich mit etwas gutem Willen auch ein wenig Optimismus heraushören: „Es gibt verschiedene Schadensstufen: Ab Stufe eins gibt es noch Hoffnung und ab Stufe drei gibt es keine große Hoffnung mehr, dass sich der Baum erholt.“

Schweizer zeigt nun mit dem Finger direkt in den Wald auf eine weitere Baumgruppe. Nicht in der Nähe des Waldweges, aber noch in Sichtweite stehen drei Bäume – ohne Blätter, mit einem schmalen Baumstamm. Diese Bäume sind abgestorben. „Da sie sich aber nicht zum Weg hin neigen und damit keine Gefahr für Spaziergänger darstellen, lassen wir sie stehen und fällen sie nicht“, erklärt der 48-jährige Fachmann.

Waldschäden stellen die Förster vor ganz besondere Herausforderungen. Ein Förster landet schnell in einem Zielkonflikt. „Der Wald hat verschiedenen Funktionen: Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion“, erklärt Schweizer. Den Holzhandel könne man zur Nutzfunktion zählen. Die Auswirkungen der Baumschäden habe man deshalb auch am Holzhandel sehen können. Als Förster müsse man allerdings auch nach der Schutzfunktion schauen. „Insbesondere die toten Bäume sind auch eine große Chance für die Artenvielfalt, als Kohlendioxid-Speicher für Insekten, für Vögel, für Säugetiere, die dort die Höhlen nutzen können.“ Gleichzeitig seien die toten Bäume aber auch gefährlich für Spaziergänger und Waldarbeiter. „Die dürren Kronen sind zurzeit eine große Gefahr, denn sobald ein stärkerer Wind kommt, können Bäume auf die Waldwege fallen.“ Die Bäume, die direkt am Weg liegen und umstürzen könnten, müsse man dann fällen.

Auf dem Waldweg im Schurwald herrsche derzeit noch keine Gefahr durch umstürzende Bäume. Doch das könne sich schnell ändern: „Nach diesen beiden trockenen Sommern müssen wir wohl davon ausgehen, dass dies wohl tatsächlich erste Vorboten eines Klimawandels sein können. Und da ist die Frage: Wie kommt der Wald damit klar?“ Der Revierförster hält inne, denkt einen Moment nach, bevor er weiterspricht. „Eine Hoffnung für die Zukunft ist, dass die jungen Bäume von klein auf diese neuen Klimabedingungen gewohnt sind und sich darauf einstellen konnten.“ Vorbei an den jungen Bäumen, die mehrfach am Rande des Waldweges stehen, geht es zurück zum Forstauto. Der Schlamm an den Schuhen ist getrocknet.