Esslingen In den nächsten Tagen werden im Stadtgebiet von Esslingen die Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl, Gemeinderats- und Kreistagswahl sowie für die Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung an die rund 70 000 Wahlberechtigten versandt. Diese werden bis spätestens 5. Mai zugestellt sein. Wer bis zu diesem Zeitpunkt keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich beim Wahlamt erkundigen, ob er ins Wählerverzeichnis eingetragen wurde.

In der Wahlbenachrichtigung ist der Hinweis enthalten, ob das Wahllokal rollstuhlgerecht oder nicht barrierefrei ist. Wenn erforderlich, kann in einem anderen geeigneten Wahllokal mit Wahlschein gewählt werden. Unter www.esslingen.de ist eine Liste eingestellt mit allen Wahllokalen und den Informationen zur Barrierefreiheit.

Wer mit Briefwahl oder Wahlschein an den Wahlen teilnehmen möchte, muss einen Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen stellen. Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: Die Wahlbenachrichtigung enthält auf der Rückseite einen entsprechenden Antrag. Dieser ist eigenhändig zu unterschrieben und an das Wahlamt – ausreichend frankiert – zurückzusenden. Die Antragstellung ist schnell und einfach auch online möglich. Unter www.esslingen.de ist auf der Startseite ein entsprechender Link zur Online-Wahlscheinbeantragung eingestellt.

Briefwahl sofort möglich

Diese Antragstellung ist nur bis Donnerstag, 23. Mai, 11 Uhr möglich. Ein Antrag kann zudem per E-Mail unter wahlamt@esslingen.de gestellt werden. Anzugeben sind die personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum und die Meldeanschrift) sowie die Versandanschrift, sofern die Zustellung der Briefwahlunterlagen nicht an die Wohnanschrift erfolgen soll.

Bei der Briefwahldienststelle kann man den Antrag auch persönlich stellen. Die Unterlagen werden dort sofort ausgegeben und wer möchte, kann mit den Briefwahlunterlagen auch gleich wählen. Wahlkabinen stehen hierfür zur Verfügung. Rechtlich nicht zulässig ist dagegen die telefonische Antragstellung.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr beim Wahlamt eingehen.

Ebenfalls in den kommenden Tagen erhalten die Wählerinnen und Wähler entsprechend ihrer Wahlberechtigung die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl, Kreistagswahl und Wahl zur Regionalversammlung nach Hause gesandt. Der im Kommunalwahlrecht festgelegte Vorversand der Stimmzettel ermöglicht es den Wahlberechtigen, zu Hause in alle Ruhe ihre Wahl zu treffen und die Stimmzettel bereits ausgefüllt in das Wahllokal zu bringen. Dadurch wird auch eine zügige Stimmabgabe im Wahllokal erreicht.

Im Wahllokal erhalten die Wahlberechtigten nur noch den jeweiligen Stimmzettelumschlag. Selbstverständlich ist eine Änderung der Entscheidung im Wahllokal möglich. Bei Bedarf werden dort neue Stimmzettel ausgehändigt.

Aus verfahrenstechnischen Gründen werden die Stimmzettel an alle Wahlberechtigten versandt, unabhängig davon, ob bereits Briefwahlunterlagen beantragt oder versandt wurden. Für die Europawahl ist der Stimmzettelversand rechtlich nicht vorgesehen. Die Wählerinnen und Wähler erhalten den Stimmzettel für die Europawahl daher erst im Wahllokal. Die Briefwahldienststelle befindet sich ab Dienstag, 30. April, im Alten Rathaus, Erdgeschoss, und hat zu folgenden Zeiten geöffnet: von 30. April bis 23. Mai, Montag, 7.30 bis 12 Uhr, Dienstag, 7.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 7.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 7. 30 bis 18 Uhr, Freitag 7. 30 bis 12 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr, Freitag, 24. Mai 7.30 bis 18 Uhr. Telefonische Erreichbarkeit: Briefwahldienststelle 0711/3512-3520, Wahlamt 0711/3512-3346 oder -2248.

Informationen unter www.esslingen.de