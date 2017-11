Anzeige

(biz) - Es wird kälter, teils ist schon der erste Schnee angesagt. Das kann besonders für die Menschen schwierig, mitunter sogar lebensgefährlich werden, die kein Dach über dem Kopf haben. Sie können seit dem 1. November wieder Zuflucht in den Räumen des Erfrierungsschutzes in der Esslinger Fleischmannsstraße 25 suchen. Bis Ende März werden die Türen in dem Hinterhofgebäude täglich um 18 Uhr geöffnet und vormittags um 9 Uhr wieder geschlossen. Die Aufnahme erfolgt bis 22 Uhr.

Der Erfrierungsschutz wird von der Stadt Esslingen in Kooperation mit der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart betrieben. Das Angebot richtet sich an