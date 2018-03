EsslingenAuf der Esslinger Flandernhöhe in den Stadtteilen St. Bernhard und Hohenkreuz entstehen in den kommenden Jahren etwa 900 neue Wohnungen. Deren Bewohner wollen mit Wärme und Strom versorgt werden, wofür die Stadtwerke Esslingen (SWE) schon jetzt die Weichen gestellt haben. Gestern setzte Oberbürgermeister und SWE-Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Zieger am Ina-Rothschild-Weg ein neues gasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit 1000 Kilowatt elektrischer und 1350 Kilowatt thermischer Leistung offiziell in Betrieb. Damit ist nicht nur die Versorgung der künftigen Wohnungen gesichert, auch 680 bestehende Wohnungen hängen am Netz der neuen