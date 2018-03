Lange Zeit musste die Wäldenbronner Feuerwehr unter völlig unzureichenden Arbeitsbedingungen für die Sicherheit der Menschen im Stadtteil und darüber hinaus sorgen. Nun zeichnet sich ein Ende der Situation ab, nachdem der Esslinger Gemeinderat gestern bei nur einer Enthaltung von Stadträtin Dilek Toy (FÜR) grünes Licht für einen 2,15 Millionen teuren Neubau auf dem bisherigen Bolzplatz zwischen Barbarossastraße und Krebenwiesenweg in Wäldenbronn gegeben hat. Nach Einschätzung von Stadtbrandmeister Oliver Knörzer wird es aber wohl noch etwa drei Jahre dauern, bis die neue Wache in Betrieb gehen kann. So lange